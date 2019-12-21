انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) أمام نظيره البولوني (ب)، بنتيجة 26- 33، في المباراة الودية التحضيرية التي نشطها أمس الجمعة بوارسو، تحسبا لكأس أمم إفريقيا 2020 المقررة بتونس (16- 26 يناير).

هذا الاختبار الثالث لأشبال المدرب الوطني، الفرنسي ألان بورت، بعد المقابلتين الأوليين اللتين فازوا بها أمام كل من نادي غدنسك ( القسم الأول البولوني) 26- 20 و GKS زيكوو ( القسم الثاني) 35-23.

ويخوض السباعي الجزائري اليوم السبت لقاءه التحضيري الرابع أمام المنتخب البولوني (ب) في إطار هذا التربص الذي استهلوه في 12 ديسمبر ببولونيا والذي سيتواصل حتى 23 من نفس الشهر، بحضور 18 لاعبا محليا، بينما يسجل المحترفون حضورهم بمناسبة التربص المقبل المقرر برومانيا.

وتلعب الجزائر منافسات الطبعة الـ24 لكأس أمم إفريقيا في المجموعة الرابعة إلى جانب أربعة فرق، بعد انسحاب السنغال وهي: المغرب، الكونغو وزامبيا، يتأهلون إلى الدور ثمن النهائي.