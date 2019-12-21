توفي شخص وأصيب آخر زوال اليوم في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 5 تمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين بإقليم بلدية القادرية حسب ما علم لدى خلية الإعلام والاتصال الحماية المدنية لولاية البويرة .

وأضافت في ذات النشرية "خروج إسعافات وحدة قاديرية على الساعة 12سا02د لأجل اصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 05 المكان المسمى الكاليتوس بلدية و دائرة قاديرية، الحادث خلف 01 متوفي و 01 مصاب إصابات متعددة نقلا من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى الأخضرية."