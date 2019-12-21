اعتبر مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، زميله الاسباني قائد سفينة مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أحسن مدرب في العالم قبل المواجهة النارية المرتقبة بينهما في رابطة أبطال أوروبا.

واستغل زيدان الندوة الصحفية التي تسبق مباراة أتلتيك بيلباو، يوم غد الأحد، للإشادة بمدرب "مان سيتي"، معتبرا إياه "أفضل مدرب في العالم".

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن مدرب النادي الملكي قوله "نعم بالطبع هي مباراة خاصة، لاسيما أنني لعبت ضد غوارديولا مرات عديدة".

وأضاف "أحترمه كلاعب وكمدرب لأنني أعتقد أنه أفضل مدرب في العالم، وهذا ما أظهره طوال مسيرته، وبالطبع يروق لنا مواجهة فريقه".

وتحدث زيدان كذلك عن تقنية "الفار"، بعد الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، قائلا "الماضي أصبح من الماضي، وما يخص الفار يعتبر أمرا مهما، وكل شخص في الحياة معرض للخطأ".