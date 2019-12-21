أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي لكرة القدم السبت تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي (60 عاما) مدربا له بموجب عقد لمدة أربعة أعوام ونصف، ليخلف في هذا المنصب البرتغالي ماركو سيلفا الذي أقاله النادي في 5 ديسمبر بعد الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في "دربي" المدينة أمام الغريم ليفربول متصدرا الترتيب.

وقال أنشيلوتي في بيان: "هناك رؤية واضحة من مالك النادي والإدارة من أجل النجاح والفوز بالألقاب". وأردف قائلا: "هذا الأمر يروق لي باعتباري مدربا، وأنا سعيد جدا من إمكانية أن أكون قادرا على العمل مع الجميع في النادي من أجل المساعدة لجعل هذه الرؤية حقيقة".

وأكد أنشيلوتي أنه أدرك جيدا "قدرات اللاعبين"، معتبرا أن "العمل الذي قام (المدرب الموقت الإسكتلندي دنكان) فيرغوسون هو إيجابية كبيرة له. التنظيم والانضباط القوي والدافع الصحيح هي بعض المكونات الرئيسية في كرة القدم، وأنا سعيد لأنه سيكون جزءا من طاقمي التدريبي".

ورحب مدير كرة القدم في إيفرتون مارسيل براندز بوصول الإيطالي بالقول: "من دواعي سروري الترحيب بكارلو أنشيلوتي في إيفرتون. هو أحد أفضل المدربين في العالم وأحد الفائزين (بالألقاب)، وقد حقق النجاحات على أعلى المستويات في الدوريات الأوروبي".

وسيتولى أنشيلوتي مهامه الرسمية الأحد المقبل أمام بيرنلي، علما أنه كان موجودا في ملعب فريقه الجديد "غوديسون بارك" حيث استضاف منافسه أرسنال في افتتاح مباريات المرحلة 18 من الدوري الممتاز. وانتهت المباراة بتعادل سلبي.