تمكنت السرية الإقليمية للدرك الوطني بغليزان من حجز سلاح ناري تقليدي الصنع وذخيرة حية بدون رخصة، وهذا بعد أن أوقفت سيارة سياحية على مستوى الحاجز الثابت بالطريق السيار شرق غرب على مستوى تراب بلدية وادي أرهيو كانت المركبة قادمة من وهران في اتجاه بجاية حسب مصادر "الخبر"،وبعد عملية التفتيش عثرت مصالح الدرك على سلاح من صنع تقليدي،وذيرة،وسبعة خراطيش من عيار 16 ملم معبأة،بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملة الصعبة والوطنية،والمقدرة ب 5093 أورو،وزهاء أربع ملايين دينار بعد تفتيش مسكن المتهم،كما تم توقيف مشتبه فيه ثان وبحوزته 5500 أورو،حيث قدما المتهمان إلى وكيل الجمهورية الذي أمر بحبس المتهم الأول،وجعل الثاني تحت الرقابة القضائية.

وبذات الحاجز الثابت بتراب بلدية وادي أرهيو في غليزان،أوقف رجال الدرك الوطني حافلة من نوع هونداي قادمة من ولاية مستغانم في اتجاه قسنطينة،وبعد تفتيشها عثروا على أزيد من تسعة 09 كيلوغرامات من الكيف المعالج مخبأة في حقيبة أحد المسافرين،الذي أوقف،وقدم للعدالة التي حبسته.