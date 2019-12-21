تعثر شباب بلوزداد أمام ضيفه مولودية وهران بنتيجة (1-1)، اليوم السبت، بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر (الجزائر)، في افتتاح مباريات الجولة الـ15 والأخيرة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وكان الشباب سباقا للتهديف بواسطة عادل جرّار (د 3)، بينما أهدر صانع الألعاب أمير سعيود، هدف الحسم بتضييعه ضربة جزاء (د 51). وهو ما سمح لفريق "الحمراوة" بالعودة في اللقاء، عبر زكرياء منصوري، الذي عدّل النتيجة من ضربة جزاء (د 85).

وبالتالي ضيّع الفريق البلوزدادي فرصة ذهبية للتتويج بلقب بطل مرحلة الذهاب الشرفي، حيث تجمد رصيده عند النقطة (29)، أمام المولودية الوهرانية فقد انفردت مؤقتا بالصف الثالث (20 ن)، وبمقابلة منقوصة.

شباب بلوزداد - مولودية وهران 1 - 1

اتحاد بسكرة - نصر حسين داي 2 - 3

شبيبة القبائل - نجم مقرة 3 - 0

وفاق سطيف - شبيبة الساورة 2 - 0

نادي بارادو - جمعية عين مليلة 4 - 1

أولمبي الشلف - أهلي برج بوعريريج جارية حاليا

شباب قسنطينة - مولودية الجزائر جارية حاليا

اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر 18:45 سا