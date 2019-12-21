حل فريق مونتيري المكسيكي في المركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة القدم في قطر بعد الفوز على الهلال السعودي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 اليوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وانتهى الوقت الأصلي 2-2 ليتم الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسمها مونتيري لصالحه 4-3 .

وتقدم البرازيلي كارلوس إدواردو بهدف للهلال في الدقيقة 35 ثم عدل ارتورو جونزاليس لمونتيري في الدقيقة 55 قبل أن يضيف ماكسيميليانو ميزا الهدف الثاني لمونتيري في الدقيقة 60 لكن البديل الفرنسي بافتيمبي جوميز سجل هدف التعادل للهلال في الدقيقة 66.

وتجمع المباراة النهائية بين ليفربول الانجليزي وفلامنغو البرازيلي اليوم السبت على الساعة السادسة ونصف مساء.