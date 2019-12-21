الرابطة الثانية: نتائج وترتيب الجولة 15

رياضة
21 ديسمبر 2019 () - إ.ب/وأج
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أمل بوسعادة - مولودية العلمة                    2 - 0 

جمعية وهران - سريع غليزان                    0 - 1 

شبيبة سكيكدة - أولمبي المدية                     3 - 0    

اتحاد الحراش - دفاع تاجنانت                    0 - 0  

اتحاد عنابة - جمعية الخروب                    1 - 0    

مولودية سعيدة - أمل الأربعاء                    0 - 2    

شبيبة بجاية - أولمبي أرزيو                     0 - 0   

وداد تلمسان - مولودية بجاية                   2 - 1 

 

الترتيب                     نقاط        لعب 

1. أولمبي المدية           31         15

2. وداد تلمسان            29         15

3. سريع غليزان          27         15

--. أمل الأربعاء           27         15 

5. شبيبة سكيكدة          23         15

6. مولودية العلمة         21         15 

--. اتحاد عنابة            21        15   

8. جمعية وهران          20         15

9. جمعية الخروب        19         15 

10. أولمبي أرزيو         18         15 

--. دفاع تاجنانت          18        15 

12. مولودية سعيدة       17        15

--. أمل بوسعادة           17        15

14. مولودية بجاية       16        14

15. شبيبة بجاية          11        14

--. اتحاد الحراش         11        15.

 

 

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