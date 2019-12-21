الرابطة الثانية: نتائج وترتيب الجولة 15
أمل بوسعادة - مولودية العلمة 2 - 0
جمعية وهران - سريع غليزان 0 - 1
شبيبة سكيكدة - أولمبي المدية 3 - 0
اتحاد الحراش - دفاع تاجنانت 0 - 0
اتحاد عنابة - جمعية الخروب 1 - 0
مولودية سعيدة - أمل الأربعاء 0 - 2
شبيبة بجاية - أولمبي أرزيو 0 - 0
وداد تلمسان - مولودية بجاية 2 - 1
الترتيب نقاط لعب
1. أولمبي المدية 31 15
2. وداد تلمسان 29 15
3. سريع غليزان 27 15
--. أمل الأربعاء 27 15
5. شبيبة سكيكدة 23 15
6. مولودية العلمة 21 15
--. اتحاد عنابة 21 15
8. جمعية وهران 20 15
9. جمعية الخروب 19 15
10. أولمبي أرزيو 18 15
--. دفاع تاجنانت 18 15
12. مولودية سعيدة 17 15
--. أمل بوسعادة 17 15
14. مولودية بجاية 16 14
15. شبيبة بجاية 11 14
--. اتحاد الحراش 11 15.