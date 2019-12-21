أكد رئيس فيدرالية الهيئات المتضامنة مع الصحراء الغربية، كارميلو راميريز، عزم حركة التضامن الإسبانية على مرافقة الشعب الصحراوي في كفاحه حتى تحقيق حريته واستقلاله.



وجدد راميريز، في كلمة له خلال أشغال المؤتمر 15 لجبهة البوليساريو المنعقد حاليا ببلدة تيفاريتي الصحراوية المحررة، عزم "حركة التضامن الإسبانية أن تكون إلى جانب الصحراويين في القرارات التي يتخذونها خلالا المؤتمر" الذي إنطلقت أشغاله يوم الخميس.



و أكد رئيس فيدرالية الهيئات المتضامنة مع الصحراء الغربية أن "حركة التضامن ستستمر في الضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وإسبانيا للسماح للشعب الصحراوي بتحديد مصيره".



ومن جهتها دعت أحزاب سياسية أوروبية (فرنسية ألمانية وايطالية واسبانية) خلال اليومين الأول والثاني من أشغال المؤتمر الـ15 لجبهة البوليساريو, حكومات بلدانهم لتغيير مواقفها الداعم للمحتل المغربي الذي يعتبر المسؤول المحوري لعدم الاستقرار الأمني في الساحل الإفريقي.



وأكد في هذا السياق ممثل الحزب الشيوعي الفرنسي، باسكال تور، في مداخلة له خلال انعقاد أشغال المؤتمر المنعقد في بلدة تيفاريتي بالأراضي الصحراوية المحررة, أن موقف الحزب وحركات التضامن الفرنسية تقف "متضامنة مع الشعب الصحراوي وتوجه رسالة واضحة إلى الحكومة الفرنسية للكف عن دعمها ومساندتها السلبية للمحتل المغربي".



ومن جهته جدد حزب اليسار الألماني (ديلانكي)، الذي يقوم لأول مرة بزيارة إلى الأراضي الصحراوية المحررة، التأكيد على لسان سيمون اولدنبرغ نائب رئيس الحزب على التضامن مع نضال الشعب الصحراوي المشروع وتأييد الحزب لإيجاد حل عادل وسلمي لقضية الصحراء الغربية لاستكمال السيادة التامة للدولة الصحراوية على كامل ترابها.



وأشارت ممثلة الحزب الألماني إلى أن التحدي الثالث والخطير هو "شغور منصب المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية بعد استقالة هورست كوهلر من منصبه في مايو الماضي وضعف أداء بعثة المينورسو والمتمثل في إجراء استفتاء عادل يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير".



وبدوره أكد ممثل الحزب الشيوعي الاسباني فيكتور لوكاس، أنه شرف للحزب الشيوعي والشعب الاسباني المشاركة في المؤتمر الذي يحمل اسم الرفيق "القائد البخاري أحمد" الذي كافح بدون كلل أو ملل عن حقوق الشعب الصحراوي حتى فقدناه السنة الماضية.



أما باسكال ايرامسو نائب حزب اليسار الايطالي، فأكد من جهته ان التضامن الايطالي مع قضية الصحراء الغربية، "ما فتئ يتعزز مع الزمن بفضل تمثيلية البوليساريو في ايطاليا وجمعيات التضامن الايطالية مع الشعب الصحراوي".



و ستتوج أشغال مؤتمر البوليساريو التي ستختتم يوم الاثنين المقبل، باعتماد إعلان سياسي و برنامج عمل إضافة إلى انتخاب قيادة وطنية جديدة سيتولى أمينها العام مهام رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية طبقا لأحكام القانون الأساسي للجبهة المعمول به حاليا.