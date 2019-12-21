لقي مساء اليوم السبت عامل مصرعه إثر انهيار للتربة بمشروع لتجديد قنوات الصرف الصحي بمدينة غليزان، حسبما علم لدى مصادر متطابقة .



وأوضحت مصالح الحماية المدنية لوكالة الأنباء الجزائرية أن أعوانها قد تدخلوا ظهر اليوم لإنشال عامل سقط بخندق عمقه 8 أمتار بمشروع لتجديد قنوات الصرف الصحي بالمدخل الشمالي لمدينة غليزان .



وقد تم نقل الضحية ( 49 سنة ) إلى مصلحة الإستعجالات بالمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف لغليزان أين فارق الحياة بذات المرفق الصحي وفق مصدر إستشفائي .

وقد فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا في الحادث .