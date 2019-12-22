هزّ خبر مقتل الراقي المشهور أبو مسلم بلحمر البالغ من العمر 52 سنة فجر هذا اليوم الأحد ولاية غليزان، وما جاورها، وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقتل الراقي بسرعة البرق.

وحسب المعلومات المستقاة من عين المكان، أنه عُثر عليه مقتولا داخل مسكنه، وغارقا في دمائه بعدما وُجهت له عدة طعنات بالخنجر على أماكن متفرقة من جسده من قبل مجهولين لا يزالون في حالة فرار، وأن الشرطة أحاطت المكان، وهي بصدد القيام بتحرياتها للقبض على الجناة. للعلم أن عيادة الراقي بلحمر الجديدة قد تعرضت إلى تخريب كبير الأسبوع المنصرم.