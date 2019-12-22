فرض نجوم العرب أنفسهم في مونديال للأندية التي أقيمت في الدوحة بعدما تمكنوا من السيطرة على لقب "هداف" و"أفضل لاعب" في البطولة العالمية، التي توج فيها ليفربول الإنجليزي بطلا.

وأحرز النجم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري لقب هداف بطولة كأس العالم للأندية 2019 ، برصيد ثلاثة أهداف، ويتقاسم الجائزة مع الليبي حمدو الهوني مهاجم الترجي الرياضي التونسي، لقب هداف البطولة، فيما أحرز النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف "الريدز" جائزة أفضل لاعب في البطولة بنسختها الـ16 ليصبح أول عربي ينال الجائزة في البطولة العالمية.

وجاءت أهداف بونجاح متوزعة على ثلاث مواجهات لعبها مع فريقه في مونديال الأندية، أمام هينغين سبورت، ومونتيري المكسيكي، وفي لقاء تحديد المركز الخامس، الذي ناله الترجي الرياضي التونسي.

أما المهاجم الليبي حمدي الهوني، فتمكن من إحراز ثلاثة أهداف "هاتريك" لصالح نادي الترجي في المباراة التي تمكن فيها بطل دوري أبطال إفريقيا بالموسم الماضي من تحقيق المركز الخامس في المسابقة العالمية.

يذكر أن أسطورة الكرة المصرية ونادي الأهلي، محمد أبو تريكة، قد نال لقب هداف بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان في عام 2006، برصيد ثلاثة أهداف، فيما تشارك قائد خط وسط الاتحاد السعودي السابق، محمد نور، مع عدد من اللاعبين بقائمة هدّافي المسابقة العالمية عام 2005 في اليابان أيضا.