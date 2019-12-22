ستوفد الوكالة الوطنية للطرق السريعة، اليوم الأحد، بولاية تيزي وزو، خبراء لمعاينة موقع الحادث الذي وقع ليلة الجمعة بوادي فالي والذي أودى بحياة 5 أشخاص، حسبما كشف عنه والي الولاية، محمود جمعة.

وأوضح الوالي الذي رافق وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، لدى قيامه بزيارة لضحايا الحادث من الجرحى والذين نقلوا إلى المستشفى الجامعي"محمد نذير"، أن الخبراء سوف يقومون بمعاينة شطر الطريق مكان الحادث لمعرفة ما إذا كان يعاني من عيب في التصميم أم أن الحادث ناجم عن سبب آخر غير ذلك.