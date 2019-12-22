كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، ثلاث قنابل تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية عمورة، ولاية الجلفة، حسبما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر كمين بمنطقة عرق آدمر بجانت، شخصين وقضت على شخص ثالث كانوا على متن مركبة رباعية الدفع، وذلك بعد رفضهم الامتثال لأمر التوقف ومحاولتهم الفرار. العملية مكنت من ضبط خمسة أكياس من خليط الذهب والحجارة.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة أشخاص بحوزتهم بندقيتي صيد وبندقية مضخية بالمسيلة، في حين أوقفوا شخصا ضُبط لديه 1292 وحدة من مادة التبغ ببسكرة. كما تم توقيف 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بجانت.