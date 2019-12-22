أعلن حزب جبه القوى الاشتراكية "الأفافاس"، عن إحياء الذكرى الرابعة لوفاة الزعيم الروحي للحزب حسين أيت أحمد.

قال الأمين العام لـ "الأفافاس" حكيم بلحسل، عبر منشور له على حساب الرسمي للحزب "فيسبوك" أن إحياء الذكرى الرابعة للمرحوم أيت أحمد، سيكون غدا الاثنين، في قريته، ببلدية أيت يحيى ولاية تيزي وزو.

ودعا بلحسل مناضلي الحزب ومحبيه والمتعاطفين معه لحضور الذكرى التي سيتم تخصيصها للتذكير بماضي الرجل أثناء ثورة التحرير ونضاله بعد الاستقلال، وهذا ابتداء من الساعة العاشرة من نهار غد.