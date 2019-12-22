أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

وجاء النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، في القائمة النهائية، إلى جانب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق، السنغال ساديو ماني.

وجود رياض محرز، في القائمة، بعد أن ساهم في تتويج فريقه مانشستر سيتي، بلقب "بريمرليغ"، في الموسم الماضي، إضافة إلى مساهمته في حصد الخضر، لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، على حساب المنتخب السنغالي، بمصر.



وصلاح، بعد إنجازته التي حققها خلال العام الحالي، بقيادته فريقه ليفربول، بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإفريقي، إضافته إلى إحرازه لقب هداف الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الماضي، بالتساوي مع زميله بالفريق ساديو ماني.



وعلى صعيد آخر، كشف "كاف"، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا، حيث ضمت القائمة، كل من النيجرية أسيسات أوشولا، لاعبة برشلونة الإسباني، والكاميرونية أجارا نشوت، والجنوب إفريقية ثيمبي كجاتلانا.

وسيتنافس على جائزة أفضل منتخب للرجال كل من: "منتخب الجزائر بطل أمم أفريقيا الأخيرة، ووصيفه السنغال، ومنتخب مدغشقر الحصان الأسود في البطولة بعد تأهله لربع النهائي".

وفي جائزة أفضل منتخب سيدات ستكون المنافسة بين الكاميرون وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

كما سيتنافس على جائزة أفضل مدرب الثلاثي "أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء ومعين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي".

ويستعد "كاف"، لإعلان هوية الفائزين بجوائزه في الحفل الذي سيقام يوم السابع من جانفي المقبل بالغردقة بمصر.