أصيب 10 أشخاص بجروح من بينهم 4 في حالة حرجة في حادث اصطدام مركبتين بمدخل بلدية بابار بخنشلة، حسب ما استفيد اليوم الأحد من المديرية الولائية للحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر فإن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية تلقوا نداء يفيد بوقوع حادث مرور بين مركبة سياحية وأخرى لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 83 في جزئه الرابط بين بلديتي ششار وبابار ليتم التنقل إلى عين المكان لإسعاف الضحايا العشرة.

وأضاف ذات المصدر بأنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين من طرف عناصر الحماية المدنية قبل أن يتم نقلهم جميعا إلى مصلحتي الاستعجالات بمستشفى بابار والمؤسسة العمومية الاستشفائية السعدي معمر ببلدية ششار.

وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.