توفي شيخ على يد مجهولين بأحد قرى بلدية الداموس (أقصى غرب تيبازة)، حسبما علم اليوم الأحد لدى مصالح الدرك الوطني.

ويتعلق الأمر بالشيخ "ب م" البالغ من العمر 83 سنة، يقطن بدوار لخليلج (15 كلم جنوب غربي الداموس)، عثر عليه مساء أمس السبت، أحد أفراد عائلته مكبل اليدين والرجلين و آثار التعنيف بادية على جسده، حسب ذات المصادر.

وبعد إبلاغ مصالح الدرك الوطني، قامت الضبطية القضائية بالتنسيق مع مصالحها العلمية والتقنية بتطويق المكان وباشرت تحقيقات معمقة لتقف أثر الجناة وتفكيك لغز هذه الجريمة التي هزت الرأي العام المحلي.

وتبقى التحقيقات متواصلة باستعمال تقنيات حديثة وعصرية للوصول لتحديد ظروف مقتل الشيخ، فيما عرضت جثته على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب مقتله بدقة خاصة أنه وجد أيضا مكمم الفم.

ويعيش الشيخ "ب م" بمفرده بمنزله العائلي بعد وفاة زوجته في وقت سابق فيما يقطن أفراد عائلته بمدينة الداموس ويقوم أبناؤه بتفقده من حين لآخر.