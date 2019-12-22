أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد، إصابة 13 شخصا على الأقل في إطلاق نار بجنوب ولاية "شيكاغو" في حفل تأبين شخص لقي حتفه في جريمة عنف في وقت سابق من العام الجاري.

وقال رئيس إدارة الدوريات في قسم شرطة شيكاغو فريد والر، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن أربعة من المصابين في حالة حرجة.

وأضاف أن السلطات عثرت على ثلاث لقطات على صلة بحادث إطلاق النار، مشيرة إلى أنه تم استجواب اثنين من المشتبه بهم، وأن أحدهما تم احتجازه في المستشفى لإصابته بطلق ناري.

وأوضح أنه "يبدو أن منفذي الهجوم كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي على الأشخاص المغادرين للمنزل الذي أقيم به حفل التأبين".غيران أسباب الهجوم لم تعرف لحد الآن.