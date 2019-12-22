شيّع بعد عصر اليوم آلاف المواطنين قدموا من مختلف بلديات ولاية غليزان والولايات المجاورة لها جنازة الراقي بلحمر الحاج "أبو مسلم" إلى مثواها الأخيرة بمقبرة سيدي أمحمد بعاصمة الولاية، في جو مهيب، بعد أن حوّل من مستشفى مازونة بعد عرضه على الطبيب الشرعي.

و كان بلحمر قد قتل في حدود الثانية صباحا من نهار اليوم، بعد طعنه من طرف شخص أمام مدخل بيته، ب7 طعنات أردته قتيلا. وقد وصل جثمان الفقيد إلى مقبرة سيدي امحمد بوسط المدينة، في حدود الساعة الخامسة و40 دقيقة، وسط جموع غفيرة جدا قدرت بعشرات الآلاف أين بقي بعضهم خارج اصوارها. وذكّر من حضر مراسيم الدفن شاركت مختلف العمرية بمناقب الفقيد بلحمر.