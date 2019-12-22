بعث رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جينبينغ، رسالة تهنئة إلى عبد المجيد تبون، إثر انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية في انتخابات 12 ديسمبر، أكد فيها على إبلائه "اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية-الجزائرية".

وتقدم الرئيس الصيني بتهانيه "الحارة" لتبون، منوها بـ "عمق العلاقات التاريخية" التي تربط بين البلدين ومعربا عن ارتياحه لـ "ترسخ الثقة السياسية المتبادلة بشكل مطرد في الوقت الراهن"، وكذا لإحراز التعاون العملي بين البلدين "إنجازات مثمرة في كافة المجالات".

وبذات المناسبة، أكد رئيس جمهورية الصين الشعبية، على إيلائه "اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية-الجزائرية"، وكذا حرصه على "تعزيز التعاون في إطار بناء الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي ومنتدى التعاون الصيني العربي ومواصلة إثراء مقومات علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، بما يخدم البلدين والشعبين".