تمكنت وحدة الحماية المدنية لبلدية سور الغزلان 45كلم جنوب مقر ولاية البويرة من إخماد حريق أتى على كل محتويات المنزل الواقع بحي سي حميدوا بوسط المدينة.

وحسب الرقيب عبدات يوسف المكلف بالاعلام على مستوى الحماية المدنية فإن مصالحه تنقلت في حدود الرابعة وعشرون دقيقة زوالا لإخماد حريق شب بمنزل واقع بحي سي حميدوا ببلدية سور الغزلان حيث تم تسخير شاحنتين للاطفاء وسيارتين إسعاف ، اين تم تحويل وتسجيل 3 مصابين من عائلة واحدة تترواح أعمارهم بين 3و 27 سنة إلى المصالح الاستعجالية بمستشفى سور الغزلان .