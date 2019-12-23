أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) عن اتفاقها على قرضين قيمتهما معا 250 مليون دولار مع شركة سوناطراك للاستثمارات البترولية التابعة لمجمع سوناطراك.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن بيان لـ" الشركة العربية للاستثمارات البترولية"، أن القرض الأول وقيمته 100 مليون دولار سيستخدم لدعم صيانة مجمع سوناطراك للتكرير في صقلية بإيطاليا والذي اشترته من إكسون موبيل في 2018.

وأضاف ذات البيان أن القرض الثاني والمقدرة قيمته بـ 150 مليون دولار هو خطاب ائتمان لشراء المصفاة ذاتها النفط الخام من أرامكو السعودية.