هلك مساء أمس الأحد ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية سوق نعمان بولاية أم البواقيي حسب ما علم اليوم الإثنين من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الحادثة وقعت جراء استنشاق أفراد العائلة الذين يقطنون بمشتة "لامسد" ببلدية سوق نعمان لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وأضاف نفس المصدر بأن هذه الحادثة أودت بحياة رجل يبلغ من العمر 37 سنة وامرأة (32 سنة) إضافة إلى طفلة ( 5 سنوات) فيما تم إنقاذ رضيع عمره ثلاثة أشهر.

وقد تم نقل جميع الضحايا إلى العيادة متعددة الخدمات ببلدية سوق نعمان من قبل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية التابعة لذات البلدية وفقا لذات المصدر.

و فتحت من جهتها مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا في الحادثة لكشف أسبابها.