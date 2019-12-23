أشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان أصبح ثالث أكثر مدرب يقود النادي الملكي، بعد أن نجح في تخطي ليو بينهاكير بمباراة واحدة خلال مباراة اتلتيك بلباو والوصول إلى 184 مباراة، بينما يحتل المدرب الإسباني فينسنتي دل بوسكي المركز الثاني في ترتيب المدربين الذين قادوا ريال مدريد بـ 246 مباراة، ويبقى المدرب ميغيل مونوز صاحب المركز الأول برصيد 604 مباريات. في وقت يحتل زيدان المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم بفارق نقطتين اثنتين عن برشلونة.