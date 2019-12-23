أصدرت اليوم محكمة الوادي حكم البراءة في حق الصحفي الإذاعي والمدوّن عادل عازب الشيخ من التهم المنسوبة إليه حيث تم إسقاط الدعوة ضده.

كما أصدرت المحكمة أحكاما في حق نشطاء الحراك تمثلت في عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار لكل من فاروق قديري ومحمد بن عروبة، وستة أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار في حق عبد العالي بن عمر، وكرام شبرو، وأحمد باحدي المودعين رهن الحبس منذ 9 أكتوبر الماضي.

وكان الصحفي عادل عازب قد توبع بجنحة نشر صور غير مرخصة عن احتجاج البطالين متمثل في خبر سمعي بصري وهو شريط فيديو من 20 ثانية تسبب في إيداعه الحبس منذ 14 أكتوبر الماضي بينما تُوبع النشطاء بجنح عرقلة سير وانتهاك حرمة مؤسسة عمومية، السب والقذف، والتقاط صور غير مرخصة حيث أودعوا الحبس منذ 9 أكتوبر.