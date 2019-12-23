بلغت أسعار الاستهلاك حسب الوتيرة السنوية للجزائر 2 % إلى غاية نوفمبر 2019، حسبما أورده الديوان الوطني للإحصائيات.

ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية شهر نوفمبر 2019 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا لـ 12 شهرا الممتدة من ديسمبر 2018 إلى غاية نوفمبر 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من ديسمبر 2017 إلى نوفمبر 2018.

أما بخصوص التغير الشهري لأسعار الاستهلاك التي تعد المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر فإنه أقل من -0.6 %، حسب معطيات الديوان.

وبخصوص التغيرات الشهرية وحسب فئة المنتجات فإن أسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 2.1 % في شهر نوفمبر الأخير مقارنة بالشهر الفائت.

كما أشار ذات المصدر، إلى أن هذا التغير نحو الانخفاض راجع بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 4.2 % لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.

وباستثناء ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة (13.55 %) والبيض (9.9 %) عرفت مجمل المنتجات التابعة لهذه الفئة انخفاضا. وقد خصت الخضار الطازجة (-15.47 %) والفواكه الطازجة (-8.24 %) ولحم الدجاج (- 7.05 %) والبطاطا (-2.14 %).

وتابع المصدر، أن أسعار المواد الغذائية الصناعية قد سجلت بدورها ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 %.

أما فيما يتعلق بالمنتجات المصنعة والخدمات فقد عرفت أيضا ارتفاعا على التوالي بنسبة 0.7 % و 0.2 %.

وحسب مجموعة السلع والخدمات، فإن ارتفاع الأسعار قد شمل بشكل أساسي مجموعة الألبسة والأحذية بارتفاع بلغ حوالي 0.8 % و مجموعتي النقل والاتصال (0.9 %).

وبخصوص أسعار مجموعات الصحة الخاصة بالنظافة الجسدية والمواد المختلفة فقد عرفت ارتفاعا يقدر بـ 0.6 % لكل واحدة.

أما بقية مجموعات السلع والخدمات فقد تميزت إما بتغيرات معتدلة او باستقرار.

كما أشار تقرير الديوان، إلى أن جميع أسعار الاستهلاك قد سجلت خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2019 ارتفاعا بنسبة 1.9 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

وأضاف المصدر، أن هذه الزيادة راجعة أساسا إلى ارتفاع المنتجات الغذائية الصناعية والسلع المصنعة وأخيرا الخدمات.

وقد عرفت المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا بنسبة (+1.22 %) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

كما عرفت السلع المصنعة والخدمات ارتفاعا على التوالي بحوالي 4.2 % و 3.6 % خلال نفس فترة المقارنة.

وتابع الديوان الوطني للإحصائيات، من جانب آخر، أن أسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.6 % سيما بسبب تراجع أسعار المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 2.36 %.

وأما الانخفاض الملحوظ أكثر فقد مس خصوصا أسعار لحم الدجاج (15.21%) والبطاطا (10.66 %) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة الجارية مقارنة بتقرير نفس الفترة للسنة الماضية.

للتذكير فإن نسبة التضخم في الجزائر كانت قد بلغت 4.3 % في سنة 2018.