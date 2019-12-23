قدم الرئيس التونسي قيس سعيد، تعازيه الخالصة إلى الرئيس عبد المجد تبون، والشعب الجزائري في وفاة الفريق أحمد قايد صالح.

ووجه الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، برقية تعزية إلى الرئيس عبد المجيد تبون جاء فيها:

"يتقدم رئيس الجمهورية باسمه وباسم الشعب التونسي، بتعازيه الخالصة وبمواساته للرئيس عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري الشقيق ولعائلة الفقيد، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمد الفريق أحمد قايد صالح بواسع رحمته وأن يرزق ذويه جميل الصبر والسلوان".

كما جدّد قيس سعيد، بالمناسبة التأكيد على أواصر الأخوّة التي تجمع البلدين والشعبين التونسي والجزائري.