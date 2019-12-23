قتل، اليوم الإثنين، كهل عمره 40 سنة طعنا بالسكين بإصابة بليغة على مستوى الفخذ من قبل شخص آخر بالسوق اليومي بالمكان المسمى"الدوك" تعاونية الحبوب سابقا.

واهتز سكان قصر البخاري لبشاعة هذه الجريمة، حيث ينحدر الضحية (ب.ز.د) من حي رومنات بمدينة قصر البخاري متزوج وأب لطفل، ولفظ أنفاسه أثناء إحالته على استعجالات مستشفى المدينة بسبب فقدانه لكمية كبيرة من الدم. فيما لاذ الجاني المنحدر من حي الوئام "عجلانة" بالضفة الغربية للمدينة بالفرار.

وبحسب شهود عيان، فإن الجريمة وقعت على إثر مشادات بين الاثنين على خلفية موقع تجاري بالسوق. وقد تم فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن لتحديد أسباب الجريمة وتوقيف الجاني.