كشفت صحيفة ريبوبليكا الإيطالية أن اللاعب الجزائري لنادي نابولي فوزي غولام أصبح قريبا من العودة إلى الدوري الفرنسي من بوابة نادي مارسيليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي الجزائري بات مستعدا للانضمام إلى صفوف مارسيليا في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه مع نابولي خلال الموسمين الأخيرين بعد عودته من إصابة في الرباط الصليبي.

وكان نابولي قد تعاقد مع غولام في عام 2014 قادما من نادي سانت إيتيان مقابل 6 مليون أورو، ويرتبط حاليا بعقد مع البارتينوبي حتى عام 2022.