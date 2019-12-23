كشفت تقارير صحفية، أن الصين دشنت "خوارزمية" أنترنت جديدة، لا تعرض أمام أي شخص إلا "المحتوى الإيجابي".

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، تقريرا حول الخوارزمية الجديدة، التي دشنتها الحكومة الصينية، والتي ستعمل بصورة آلية على كل التطبيقات والمواقع المسموح بوجودها داخل الصين.

وتستبعد الخوارزمية الصينية الجديدة، كل المواد "السلبية" أو التي تعرض الأمن القومي للخطر، أو التي تسرب أسرار الدولة، أو التي تقوض الوحدة الوطنية.

وستصبح القواعد الجديدة للأنترنت سارية المفعول منذ الأول من شهر مارس 2020. وسيتم في هذه الخوارزمية الصينية الجديدة، تطبيق إجراءات أكثر صرامة لتداول الحسابات والاشتراكات.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، رفضت التعليق على تلك التقارير.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن تشو وي، الأستاذ المساعد في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون ونائب مدير مركز أبحاث القانون في الجامعة، قوله: "هذا هو الوقت المناسب لتطبيق تلك الخوارزميات الجديدة، فالعالم يعج في فوضى عارمة".