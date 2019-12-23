أحيت عائلة آيت أحمد بقرية تحمل اسم العائلة ببلدية آيت يحي بعين الحمام شرق ولاية تيزي وزو ومناضلو وقياديو "الأفافاس"، اليوم، الذكرى الرابعة لرحيل الزعيم الراحل الحسين آيت أحمد في ظل الانقسامات التي يعيشها أقدم حزب معارض بالوطن.

مراسم الاحتفالية بهذه الذكرى تمت، اليوم ، في جو هادئ خالي من البروتوكولات حضرتها قيادات الحزب ومناضليو الحزب قدموا من الولايات المجاورة لولاية تيزي وزو واقتصرت على وضع أكاليل من الزهور على قبر المرحوم من قبل الحاضرين وكانت خالية أيضا من تدخلات أو تصريحات لقيادي "الأفافاس" وهذا استجابة لدعوة كان قد وجهها يوغرطة آيت أحمد نجل الراحل الحسين آيت أحمد لمناضلي وقيادة الحزب دعاهم من خلالها تفادي إقامة أي مراسم رسمية نزولا عند رغبة الدا الحسين الذي أوصى بما يلي " لا ينبغي بناء أي ضريح على قبري ولا أن يكون موضع أي احتفال أو إقامة أية مراسم عليه من طرف أي سلطات سياسية أو أحزاب سياسية أو أي مجموعات أخرى ولا أن يستغل لأي غرض تجاري".

تزامنت مراسم إحياء الذكرى الرابعة لرحيل الحسين آيت أحمد مع الانقسامات التي يعيشها الحزب منذ عدة أشهر كونه أضحى بقيادتين وذلك ما تجلى اليوم حيث جاء قياديو "الأفافاس" في مجموعات وآخرون فرادى للمشاركة في إحياء الذكرى الأمر الذي دفع أحد الحاضرين بالقول "الحسين آيت أحمد كان رجل لم الشمل وللأسف الشديد نحضر حاليا لانقسام الإفافاس".