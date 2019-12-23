أحيت عائلة آيت أحمد بقرية تحمل اسم العائلة ببلدية آيت يحي بعين الحمام شرق ولاية تيزي وزو ومناضلي وقيادي "الأففاس"، اليوم، الذكرى الرابع لرحيل الزعيم الراحل الحسين آيت أحمد في ظل الانقسامات التي يعيشها أقدم حزب معارض بالوطن.

مراسيم الاحتفالية بهذه الذكرى تمت، اليوم ، في جو هادئ خالي عن البروتوكولات حضرتها قيادات الحزب ومناضلي الحزب قدموا من الولايات المجاورة لولاية تيزي وزو واقتصرت على وضع أكاليل من الزهور على قبر المرحوم من قبل الحاضرين وكانت خالية أيضا من تدخلات أو تصريحات لقيادي "الأففاس" وهذا استجابة لدعوة كان قد وجهها يوغرطة آيت أحمد نجل الراحل الحسين آيت أحمد لمناضلي وقيادة الحزب دعاهم من خلالها تفادي إقامة أي مراسيم رسمية نزولا عند رغبة الدا الحسين الذي أوصى بما يلي " لا ينبغي بناء أي ضريح على قبري ولا أن يكون موضع أي احتفال أو إقامة أية مراسيم عليه من طرف أي سلطات سياسية أو أحزاب سياسية أو أي مجموعات أخرى ولا أن يستغل لأي غرض تجاري".

تزامنت مراسيم إحياء الذكرى الرابعة لرحيل الحسين آيت أحمد مع الانقسامات التي يعيشها الحزب منذ عدة أشهر كونه أضحى بقيادتين وذلك ما تجلى اليوم حيث جاء قياديو "الأففاس" في مجموعات وآخرين فردا فرد للمشاركة في إحياء الذكرى الأمر الذي دفع أحد الحاضرين بالقول "الحسين آيت أحمد كان رجل لم الشمل وللأسف الشديد نحضر حاليا لانقسام الإففاس".