صدر اليوم الاثنين بعنابة حكم ب 18 شهرا حبسا من بينها 6 أشهر حبسا نافدة في حق الرئيس السابق لفريق اتحاد عنابة (الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم) عبد الباسط زعيم المتابع في قضية تتعلق بالفساد الرياضي، حسب ما علم من مصدر قضائي.

و صدر هذا الحكم عن قسم الجنح لمحكمة عنابة بعد إدانة المتهم عبد الباسط زعيم بتهمة "تبديد أموال عمومية والقذف".

و قد تم إيداع المتهم الحبس المؤقت يوم 30 جوان الماضي بعد متابعته في قضية تتعلق بفساد رياضي تم فتح بشأنها تحقيق قضائي بعد تصريحات أدلى بها المتهم نفسه لوسائل الإعلام تتعلق بممارسات مشبوهة مرتبطة باستعمال المال لترتيب مباريات في كرة القدم .

يذكر بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة كان التمس في هذه القضية حكما بسبع (7) سنوات سجنا نافدة ضد الرئيس السابق لفريق اتحاد عنابة.