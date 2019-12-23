عزى رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح عائلة الفقيد المجاهد الفريق أحمد قايد صالح.

وقال بن صالح في برقية تعزية نقلها التلفزيون العمومي " الموت يخطف منا قائدا مجاهدا رفعته وطنية تسري في عروقه إلى أسمى المنازل منذ أن كان جنديا وضابطا في صفوف جيش التحرير الوطني ثم قائدا عسكريا في خدمة الجيش الوطني الشعبي".

وضاف بن صالح "تضحياته الجسيمة تشهد على مناقبه وخصاله وعلى التحامه المخلص بالشعب الجزائري".

وتابع بن صالح "مآثر المرحوم الجليلة تؤكد مواقفه التاريخية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ومرافقة الشعب طيلة الفترة العصيبة التي اجتازتها بلادنا ... بفضل تبصر الفقيد وحكمته عبرت الجزائر اليوم إلى بر الأمان".