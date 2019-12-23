سيتم قطع التموين بالغاز الطبيعي غدا الثلاثاء على مستوى بلدية الدويرة (جنوب غرب الجزائر العاصمة) ابتداءا من العاشرة صباحا (10سا) بسبب أشغال الربط للشبكة، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمديرية بولوغين التابعة لمديرية توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر العاصمة (فرع شركة التوزيع للوسط، مجمع سونلغاز).

و سيمس هذا الانقطاع ابتداء من العاشرة صباحا (10سا) إلى غاية نهاية الأشغال خصوصا منطقة واد منديل، حي 1.032 مسكن لولاد منديل و داس حبشي, يضيف البيان.

و وضعت مديرية التوزيع لبولوغين تحت تصرف زبائنها رقم مجمعها الهاتفي 3303 الموضوع حيز الخدمة 24سا/24سا كل أيام الأسبوع، حسب البيان.