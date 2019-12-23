أكد الأمين العام لوزارة التجارة كريم قش اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر صدرت أكثر من 1.5 مليون طن من الاسمنت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 سيما نحو مالي والنيجر.

وأوضح ذات المسؤول خلال ندوة صحفية على هامش الندوة الدولية الأولى حول تصدير الاسمنت وتنافسيتها على الصعيد الدولي نظمت بقصر المعارض بالجزائر أن "هذه الديناميكية يجب أن تحظى بمرافقة السلطات العمومية من خلال تقديم التسهيلات الضرورية سيما فيما يخص النقل واللوجيستيك".

وأضاف أن الجزائر يمكن أن تفخر بتوفرها على إمكانيات إنتاج للإسمنت تقدر بـ26 مليون طن سنويا فين حين تقدر فيه احتياجات الاستهلاك الوطني ما بين 20 و21 مليون طن سنويا "مما يسمح للبلاد بتحقيق فائض يمكن تصديره خاصة إلى البلدان الإفريقية".