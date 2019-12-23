عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم فريقي شباب قسنطينة واتحاد بسكرة، المنتميين إلى بطولة الرابطة الأولى، بلقاء دون جمهور لكل منهما، بسبب "رمي المقذوفات على أرضية الميدان" خلال الجولة الـ15 من بطولة الرابطة الأولى، حسبما أعلنت عنه الرابطة اليوم الاثنين على موقعها الرسمي.

وإضافة إلي هذه العقوبة، تم تغريم الفريقين المعنيين بـ 200 ألف دج يضيف المصدر.

من جهته، عوقب المدافع الإيفواري لمولودية وهران، أسيي كوا، المطرود خلال مباراة فريقه أمام شباب بلوزداد (1-1) برسم الجولة 15، بلقاءين بسبب ارتكابه لـ"خطأ خطير".

بالمقابل، عوقب كل من سامر حمزاوي (اتحاد بسكرة)، هاني قاسمي (نجم مقرة)، نصر الدين زعلاني (شباب قسنطينة)، أيوب عزي (مولودية الجزائر) ومنير عيشي (اتحاد بلعباس)، بلقاء واحد وغرامة مالية بـ30 ألف دج بسبب "الاحتجاج على القرار".

في الرابطة الثانية، تم تسليط نفس العقوبة على اللاعب بلقاسم رماش (جمعية الخروب) وبلال بولدياب (مولودية وهران) ويوسف كمال مسعودي (وداد تلمسان).