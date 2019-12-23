عزى رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الشعب والدولة الجزائرية في وفاة قائد اركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي وافته المنية الاثنين بعد سكته قلبية ، ويحتمل حضوره مراسيم الجنازة .

ونشر الغنوشي تعزية جاء فيها "بقلوب صابرة محتسبة، تلقينا نبأ وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع إثر تعرضه لسكتة قلبية "، وقدم الغنوشي التعازي "إلى عائلة الفقيد و الى الرئيس الجزائري والحكومة الجزائرية ، وإلى الشعب الجزائري الشقيق ، ندعوا الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه وأن يرزق اهله الصبر"

ويحتمل ان يحضر رئيس البرلمان التونسي إلى الجزائر للمشاركة في جنازة قايد صالح ، اعترافا بجهوده في مساعدة تونس على مكافحة الارهاب وتامين الحدود بين البلدين.