قدمت السفارة السعودية بالجزائر تعازيها الخالصة للشعب الجزائري بمناسبة وفاة قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح ، وجاء في التعزية “ببالغ الأسى والحزن تلقت السفارة خبر وفاة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح.

وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم سعادة السفير عبد العزيز العميريني وكافة أعضاء البعثة بخالص عبارات العزاء والمواساة لعائلة الفقيد ولحكومة وشعب ‫الجزائر الشقيق، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمتة ويسكنه جنات النعيم.”