قدمت السفارة السعودية بالجزائر تعازيها الخالصة للشعب الجزائري بمناسبة وفاة قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح ، وجاء في التعزية “| ببالغ الأسى والحزن تلقت السفارة خبر وفاة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق/أحمد قايد صالح.

وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم سعادة السفير عبد العزيز العميريني وكافة أعضاء البعثة بخالص عبارات العزاء والمواساة لعائلة الفقيد ولحكومة وشعب ‫الجزائر الشقيق، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمتة ويسكنه جنات النعيم.”