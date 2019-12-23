وفاة قايد صالح : سفارة السعودية بالجزائر تعزي

أخبار الوطن
23 ديسمبر 2019 () - جلال بوعاتي
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قدمت السفارة  السعودية بالجزائر تعازيها الخالصة للشعب الجزائري بمناسبة وفاة قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح ، وجاء في التعزية “| ببالغ الأسى والحزن تلقت السفارة خبر وفاة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق/أحمد قايد صالح.

وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم سعادة السفير عبد العزيز العميريني وكافة أعضاء البعثة بخالص عبارات العزاء والمواساة لعائلة الفقيد ولحكومة وشعب ‫الجزائر الشقيق، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمتة ويسكنه جنات النعيم.”

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