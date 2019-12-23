تقلد اللواء سعيد شنقريحة الذي تم تعيينه اليوم الاثنين رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح, عدة مناصب في الجيش الوطني الشعبي, آخرها قائدا للقوات البرية.

وقد تحصل اللواء سعيد شنقريحة، الذي هو من مواليد 1 أوت 1945 بالقنطرة، ولاية بسكرة، على شهادات عسكرية في التكوين الأساسي، الدروس التطبيقية، دروس النقباء لسلاح مدرعات، دروس قائد سرية دبابات، دروس القيادة والأركان وكذا الدراسات العليا الحربية.

وتقلد اللواء شنقريحة، بقوام المعركة البرية، وظيفة قائد كتيبة دبابات القتال بلواء مدرع بالناحية العسكرية الثالثة، رئيس أركان لواء مدرع بالناحية العسكرية الثالثة، قائد لواء مدرع بالناحية العسكرية الثالثة، رئيس أركان فرقة مدرعة بالناحية العسكرية الخامسة.

كما أسندت له أيضا مهام قائد المدرسة التطبيقية لسلاح المدرعات بالناحية العسكرية الخامسة، قائد فرقة مدرعة بالناحية العسكرية الثانية، نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة وقائد الناحية العسكرية الثالثة.

وفي سنة 1998، تمت ترقيته إلى رتبة عميد ثم إلى رتبة لواء سنة 2003. ويشغل اللواء شنقريحة منصب قائد القوات البرية منذ سبتمبر 2018 قبل تعيينه رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة.

حاز اللواء شنقريحة الذي شارك في الحملة العسكرية بالشرق الأوسط بمصر، على وسام الجيش الوطني الشعبي من الشارة الثالثة ووسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حروب الشرق الأوسط (1967 و1973) ووسام الاستحقاق العسكري وكذا وسام الشرف.

اللواء سعيد شنقريحة متزوج وأب لستة أولاد.