ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت أسرة يومية "الخبر"، وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة، السيد زهر الدين سماتي، وكذا المدير العام مسؤول النشر، السيد كمال جوزي، خبر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح. وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بالتعازي القلبية العميقة وبأصدق مشاعر المواساة والتعاطف إلى عائلة الفقيد، ولضباط وجنود الجيش الوطني الشعبي ولكافة الشعب الجزائري، سائلين الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه.

إنا لله وإنا إليه راجعون