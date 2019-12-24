قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان تعازيهما لعائلة الفقيد الفريق أحمد قايد صالح.

وبعث الملك وولي عهده، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. جاء فيها "علمنا بنبأ وفاة الفريق أحمد ڨايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري – رحمه الله. وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".