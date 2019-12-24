أنهت مديرية مراقبة التسيير والمالية للأندية المحترفة، أمس الاثنين، جولة زياراتها الميدانية للأندية الـ 16 الناشطة ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، خلال الفترة الممتدة من 8 إلي 23 ديسمبر الجاري، وفق ما أعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وسمحت هذه المهمة الميدانية لأعضاء المديرية التي يترأسها رضا عبدوش، بالاطلاع عن قرب على ظروف العمل، التنظيم الإداري ومستوى التسيير المعمول به داخل الأندية المحترفة، حسبما أوضحته الاتحادية عبر موقعها الرسمي. وتندرج هذه المهمة في إطار تطبيق برنامج العمل المصادق عليه من طرف المكتب الفيدرالي للاتحادية الوطنية لكرة القدم، المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر 2019.

وفي أعقاب هذه الجولة الميدانية، سيتم عرض تقرير على المكتب الفيدرالي، قبل الشروع في المرحلة الثالثة من تنفيذ خارطة الطريق، وسيتم نشر محتوى التقرير لإعلام المعنيين بالأمر والرأي العام الرياضي العام.