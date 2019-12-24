أدانت محكمة جمال الدين بوهران اليوم الطالب مرابطي نور الشريف بغرامة 50 ألف دج بتهمة التحريض على التجمهر و المساس بالأمن العام بعد توقيفه في مسيرة ليلية يوم 10 ديسمبر الماضي مع العشرات من الحراكيين لرفض الانتخابات الرئاسية.

للتذكير التمس ممثل النيابة 6 أشهر حبس نافذة ضد الطالب في الإعلام الآلي في جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف،خلال مثوله المباشر يوم 17 ديسمبر الجاري، و هي التهم التي نفاها المتهم أمام القاضي رفقة فريق من المحامين يتكون من 5 محامين طالبوا ببراءة موكلهم لانعدام الدلائل.