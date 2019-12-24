تم تأخير المباريات الثلاث لكأس الجزائر لكرة القدم والتي كانت مقررة غدا الأربعاء في إطار الدور الـ 32، إلى يوم الخميس، بسبب الحداد المعلن عنه إثر وفاة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

ويتعلق الأمر بلقاءات نصر الفجوج - اتحاد بسكرة، أمل سباط- نصر حسين داي و نادي بارادو - شباب بئر العرش.

وتم برمجة مباراتي نصر الفجوج - اتحاد بسكرة وأمل سباط - نصر حسين داي بملعب "سويداني بوجمعة" بڨالمة، حسب برنامج الاتحادية، حيث تنطلق الأولى على الساعة الـ 11:00 والثانية على الساعة الـ 14:00.

أما مواجهة نادي بارادو - شباب بئر العرش فتجرى بملعب "عمر حمادي" ببولوغين الجزائر ابتداء من الساعة الـ 14:00 .