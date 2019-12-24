أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الإثنين، ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة، الشلف وورڨلة، حسبما أورد اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وتمنراست، أربعين شخصا وضبطت مركبة رباعية الدفع ودراجة نارية و 14 مطرقة ضغط و 14 مولدا كهربائيا و03 أجهزة كشف عن المعادن وأغراض أخرى.



وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجري مخدرات ضُبط لديهما 8000 قرص مهلوس بإن أميناس، فيما تم توقيف 16 مهاجرا غير شرعيي من جنسيات مختلفة بعين ڨزام.