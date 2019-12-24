توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور وقع صباح اليوم الثلاثاء بالقرب من مدينة بريان (40 كلم شمال غرداية)، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

ووقع هذا الحادث المروري على الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين مدينتي غرداية وبريان على نحو 10 كلم من المدخل الجنوبي لبريان إثر اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة نصف مقطورة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، مخلفا قتيلين في عين المكان فيما لفظ شخص ثالث أنفاسه الأخيرة بالمستشفىى إضافة إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين برضوض مختلفة.

وتم إجلاء جثث الضحايا البالغين من العمر ما بين 10 و 80 سنة، من بينهم امرأة، نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بريان في حين نقل الجرحى الثلاثة البالغ عمرهم ما بين 7 و 37 سنة، نحو مصلحة الاستعجالات بذات المؤسسة الإستشفائية القريبة من موقع الحادث.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث.