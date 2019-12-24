سيمثل، اليوم الثلاثاء، المدعو (ب.م) قاتل الراقي بلحمر الحاج المدعو أبو مسلم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، بعد أن اعترف بالجريمة الشنعاء التي ارتكبها، وعثور الشرطة على السلاح الأبيض الذي طعن به الشيخ بلحمر وكذا البدلة الرياضية الملطخة بالدم التي كان يرتديها.

وحسب مصادر "الخبر"، أن الجاني كان متذبذب الأقوال أمام الشرطة فمرة يقول أن الجن الذي سكنني هو من أمرني بقتل الراقي بلحمر، وفي أخرى يقول قتله وفقط، كما ادعى أنه مختل عقليا.